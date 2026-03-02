«Ювентус» и Влахович обсудили продление контракта и готовятся к новой встрече. Предложение туринцев приоритетно для форварда, у него нет договоренностей с другими клубами (Джанлука Ди Марцио)

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, первая встреча показала, что обе стороны открыты для дальнейшего сотрудничества, хотя окончательное решение так и не было принято. Потребуется некоторое время, чтобы определить, есть ли реальные возможности для достижения соглашения, но клуб и игрок встретятся снова в скором времени.