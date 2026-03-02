Ричмонд
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал
0
:
Хетафе
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.00
П2
7.13
Футбол. Италия
1-й тайм
Удинезе
1
:
Фиорентина
0
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.50
П2
6.00
Футбол. Кубок России
03.03
Балтика
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
4.02
X
3.45
П2
2.24
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Шинник
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Спартак
3
П1
X
П2

«Ювентус» и Влахович обсудили продление контракта и готовятся к новой встрече. Предложение туринцев приоритетно для форварда, у него нет договоренностей с другими клубами (Джанлука Ди Марцио)

«Ювентус» провел встречу с Душаном Влаховичем на тему продления контракта.

Источник: Спортс"

Ранее сообщалось, что 26-летний нападающий намерен продолжить карьеру в туринском клубе или в «Барселоне».

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, первая встреча показала, что обе стороны открыты для дальнейшего сотрудничества, хотя окончательное решение так и не было принято. Потребуется некоторое время, чтобы определить, есть ли реальные возможности для достижения соглашения, но клуб и игрок встретятся снова в скором времени.

«Ювентус» ясно дал понять, что готов продлить контракт игрока на своих условиях. Влахович, с другой стороны, ответил, что его приоритетом является рассмотрение предложения «Ювентуса» в первую очередь.

Утверждается, что сербский футболист, несмотря на истекающий контракт, не имеет никаких договоренностей ни с одной командой. Поэтому он планирует обсудить ситуацию с отцом и другими возможными участниками переговоров и снова встретиться с представителями «Ювентуса» в ближайшие дни.

Обе стороны на данный момент готовы предпринять усилия для достижения финансового соглашения по новой сделке.