Все проекты
Лапорта о выборах в президенты «Барсы»: «Сосьос приложили усилия, чтобы я стал официальным кандидатом. Клуб жив, мы хотим и дальше иметь самую высококлассную команду в мире»

Жоан Лапорта высказался о подписях, собранных в поддержку его кандидатуры на выборах в президенты «Барселоны». Экс-глава клуба представил 8171 подпись — больше, чем все остальные кандидаты.

Источник: Спортс"

О поддержке сосьос.

«Я хочу поблагодарить всех сосьос, которые оставили свои подписи. Мы гордимся нашей большой работой. Эти подписи были отданы и разумом, и сердцем. В штаб-квартире, на мероприятиях, в палатках на стадионе… Мы счастливы, потому что “Барса” жива».

О том, что получил на 2086 подписей меньше, чем в 2021 году.

«Мы не видим потери доверия. Мы очень ценим подписи, даже больше, чем в 2021 году, потому что тогда была гораздо большая мобилизация. Клуб находился в более сложной ситуации. Среди болельщиков “Барсы” есть ощущение, что победа у нас в кармане, но 8171 человек понял, что, хотя опросы показывают, что я фаворит, им нужно было приложить усилия, чтобы я мог стать реальным кандидатом».

О домашнем стадионе «Барселоны».

«Камп Ноу станет знаковым стадионом, мы построим новый Дворец “блауграны”… Наш с Деку и Фликом спортивный план очень четкий, потому что мы хотим и дальше иметь самую высококлассную команду в мире».

О будущем.

«Следующие 5 лет будут захватывающими. Дело не в том, что мы стали лучше или хуже, а в том, что мы приобрели ценный опыт. Если сосьос проголосуют за наши предложения, я уверен, что мы станем свидетелями новой славной главы в нашей истории», — сказал Лапорта.