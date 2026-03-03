Фабрегас перед матчем с «Интером» в Кубке Италии: «Стадион должен стать маленькой “Бомбонерой”. Нам противостоит сильнейшая команда лиги — объединившись, мы сможем пройти дальше»

Важно знать, что мы можем справиться благодаря нашему характеру. Нам противостоит сильнейшая команда лиги, которая была таковой на протяжении многих лет, с отличными игроками. Мы постараемся показать хорошую игру. Мы знаем их сильные стороны, у них могут быть небольшие слабости, и мы постараемся их использовать. Впереди два матча — один сейчас, другой через полтора месяца. Завтра мы должны сыграть как команда и, что важно, в своем стиле", — сказал Фабрегас.