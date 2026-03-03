Москва
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
20:00
Балтика
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
4.02
X
3.45
П2
2.24
Футбол. Испания
завершен
Реал
0
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
3
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Шинник
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Спартак
3
П1
X
П2

Силкин о постоянном вмешательстве ВАР: «Это убивает футбол! Судьи перестали принимать решения, перекладывают ответственность на видеоассистентов»

Сергей Силкин раскритиковал работу судей и ВАР в РПЛ.

Источник: Спортс"

"Мне нравится английский чемпионат. Уровень высочайший, скорости бешеные, никаких пауз. А у нас… Правда, здесь вопросы не только к готовности игроков, но и к судьям. Набрали молодых, а они игру не чувствуют. Не дают бороться, чуть что — сразу свисток.

Вдобавок ВАР постоянно вмешивается. Это убивает футбол! Ни в одной европейской лиге такого нет! Да еще с китайскими офсайдными линиями цирк творится.

ВАР для чего вводили? Чтобы арбитрам помогать. В России же пришли к тому, что они перестали сами принимать решения, перекладывают ответственность на видеоассистентов. А те по пять минут крутят повторы туда-сюда и все равно не в силах разобраться. Ошибка на ошибке! Субботние пенальти в ворота «Краснодара» и «Локомотива» — это вообще за гранью. Судьи испортили две игры! «— сказал экс-тренер “Динамо”.