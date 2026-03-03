Силкин о постоянном вмешательстве ВАР: «Это убивает футбол! Судьи перестали принимать решения, перекладывают ответственность на видеоассистентов»

ВАР для чего вводили? Чтобы арбитрам помогать. В России же пришли к тому, что они перестали сами принимать решения, перекладывают ответственность на видеоассистентов. А те по пять минут крутят повторы туда-сюда и все равно не в силах разобраться. Ошибка на ошибке! Субботние пенальти в ворота «Краснодара» и «Локомотива» — это вообще за гранью. Судьи испортили две игры! «— сказал экс-тренер “Динамо”.