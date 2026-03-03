Лещенко о Гусеве в пальто: «Все тренеры должны одеваться, как Ролан. Спортивные костюмы — это некрасиво и неэстетично»

Спортивные костюмы — это некрасиво и неэстетично. За границей все тренеры в классических костюмах. В Единой лиге ВТБ все одеты в официальном стиле. Это нормально — красивый стадион, красивое поле, красивая форма у спортсменов. Это же все-таки витрина нашего спорта. Нужно, чтобы она была хорошо оформлена.