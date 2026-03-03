Форвард «Пари НН» Олусегун: «Влюбился в Россию и никуда уезжать не хочу. Есть желание получить российское гражданство»

Права на нигерийца принадлежат «Краснодару».
«Играя за “Краснодар” в одном из сезонов, я был близок к тому, чтобы отправиться в чемпионат Франции. Были предложения от “Ниццы” и “Ланса”, но я почувствовал, что еще есть чему научиться в России. Мне кажется, тогда отъезд дался бы мне слишком тяжело. Поэтому я решил остаться в “Краснодаре” и дальше развиваться и улучшать свои навыки. А сейчас можно уже сказать, что я влюбился в Россию и никуда уезжать не хочу.
У меня по‑прежнему есть желание получить российское гражданство. Уверен, если в ближайшее время появится такая возможность, буду рад подготовиться к экзамену и выучить русский язык. Потому что на самом деле мне все это интересно. Считаю Россию своим вторым домом. Мне нравится здесь жить и строить карьеру. А еще важно, что моей семье здесь тоже очень комфортно", — сказал Олусегун.