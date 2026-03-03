Москва
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
20:00
Балтика
:
Зенит
П1
4.02
X
3.45
П2
2.24
Футбол. Англия
22:30
Борнмут
:
Брентфорд
П1
2.54
X
3.66
П2
2.70
Футбол. Испания
завершен
Реал
0
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
3
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Шинник
1
П1
X
П2

Форвард «Пари НН» Олусегун: «Влюбился в Россию и никуда уезжать не хочу. Есть желание получить российское гражданство»

Нападающий «Пари НН» Олакунле Олусегун заявил о желании получить российское гражданство.

Источник: Спортс"

Права на нигерийца принадлежат «Краснодару».

«Играя за “Краснодар” в одном из сезонов, я был близок к тому, чтобы отправиться в чемпионат Франции. Были предложения от “Ниццы” и “Ланса”, но я почувствовал, что еще есть чему научиться в России. Мне кажется, тогда отъезд дался бы мне слишком тяжело. Поэтому я решил остаться в “Краснодаре” и дальше развиваться и улучшать свои навыки. А сейчас можно уже сказать, что я влюбился в Россию и никуда уезжать не хочу.

У меня по‑прежнему есть желание получить российское гражданство. Уверен, если в ближайшее время появится такая возможность, буду рад подготовиться к экзамену и выучить русский язык. Потому что на самом деле мне все это интересно. Считаю Россию своим вторым домом. Мне нравится здесь жить и строить карьеру. А еще важно, что моей семье здесь тоже очень комфортно", — сказал Олусегун.