Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
перерыв
Вулверхэмптон
0
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
9.00
X
3.65
П2
1.58
Футбол. Англия
2-й тайм
Борнмут
0
:
Брентфорд
0
Все коэффициенты
П1
5.50
X
2.00
П2
6.50
Футбол. Англия
2-й тайм
Эвертон
2
:
Бернли
0
Все коэффициенты
П1
1.01
X
6.80
П2
30.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Лидс
0
:
Сандерленд
1
Все коэффициенты
П1
17.00
X
3.75
П2
5.50
Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.56
П2
2.85
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

Талалаев про 0:1 с «Зенитом»: «Пара человек поедет во 2-ю команду “Балтики”. Мы еще слишком верим в своих ребят, но нужно трезво оценивать их готовность к матчам с соперником такого уро

Андрей Талалаев прокомментировал второе поражение от «Зенита» подряд и вылет из FONBET Кубка России.

— Качество игры устроило, качество завершения в штрафной соперника — нет. Я говорил, что с таким отношением ребят игру мы построим, а разница в завершающей стадии атаки видна. У них два момента и один гол, у нас три полумомента и ноль голов. Здесь вопрос больше не к ребятам.

— Обратная замена Поспелова с чем была связана?

— С тем, что мы еще слишком верим в своих ребят. Здесь не только Поспелов. Скажу, что и в матче РПЛ у меня была замена неудачная, и вот сейчас мы неправильно поступили.

Мы влюбляемся в своих игроков, но нужно трезво оценивать их готовность к матчам с соперником такого уровня. Поэтому пока пара человек у нас во вторую команду поедут, поработают там, чтобы искусственно не разбавлять уровень тренировочной работы.

— Вы сегодня начинали смотреть игру в чемпионской кепке 2025 года. Это на удачу или так получилось без подтекста?

— Нужно что‑то менять, поэтому поменял кепку. Кепка красивая, с прошлого года она мне понравилась, я ее ношу.

— После пропущенного мяча ее сняли. Не сыграла?

— Не сработала, так же, как замена Поспелова, — сказал главный тренер «Балтики».

