Талалаев про 0:1 с «Зенитом»: «Пара человек поедет во 2-ю команду “Балтики”. Мы еще слишком верим в своих ребят, но нужно трезво оценивать их готовность к матчам с соперником такого уро

— Качество игры устроило, качество завершения в штрафной соперника — нет. Я говорил, что с таким отношением ребят игру мы построим, а разница в завершающей стадии атаки видна. У них два момента и один гол, у нас три полумомента и ноль голов. Здесь вопрос больше не к ребятам.
— Обратная замена Поспелова с чем была связана?
— С тем, что мы еще слишком верим в своих ребят. Здесь не только Поспелов. Скажу, что и в матче РПЛ у меня была замена неудачная, и вот сейчас мы неправильно поступили.
Мы влюбляемся в своих игроков, но нужно трезво оценивать их готовность к матчам с соперником такого уровня. Поэтому пока пара человек у нас во вторую команду поедут, поработают там, чтобы искусственно не разбавлять уровень тренировочной работы.
— Вы сегодня начинали смотреть игру в чемпионской кепке 2025 года. Это на удачу или так получилось без подтекста?
— Нужно что‑то менять, поэтому поменял кепку. Кепка красивая, с прошлого года она мне понравилась, я ее ношу.
— После пропущенного мяча ее сняли. Не сыграла?
— Не сработала, так же, как замена Поспелова, — сказал главный тренер «Балтики».