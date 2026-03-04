Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.56
П2
2.85
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

Ришарлисон опроверг новости о намерении бойкотировать ЧМ-2026 из-за конфликта в Иране: «Я никогда такого не говорил, хотя я против любых войн»

Ришарлисон опроверг новости о том, что он собирается бойкотировать чемпионат мира.

Источник: Спортс"

Ранее бразильскому нападающему «Тоттенхэма» приписали слова: «Я отказываюсь играть на чемпионате мира в Соединенных Штатах, если они не прекратят эту войну против Ирана».

"Просто для ясности, поскольку фэйковые новости зашли слишком далеко: я никогда не делал такого заявления. Хотя я против любых войн и конфликтов, я никогда не говорил, что не буду играть за сборную Бразилии на чемпионате мира.

Я надеюсь, что все, кто поделился этой ложью, возьмут свои слова обратно и удалят свои посты", — отреагировал футболист.