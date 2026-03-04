Ришарлисон опроверг новости о намерении бойкотировать ЧМ-2026 из-за конфликта в Иране: «Я никогда такого не говорил, хотя я против любых войн»

Ранее бразильскому нападающему «Тоттенхэма» приписали слова: «Я отказываюсь играть на чемпионате мира в Соединенных Штатах, если они не прекратят эту войну против Ирана».
"Просто для ясности, поскольку фэйковые новости зашли слишком далеко: я никогда не делал такого заявления. Хотя я против любых войн и конфликтов, я никогда не говорил, что не буду играть за сборную Бразилии на чемпионате мира.
Я надеюсь, что все, кто поделился этой ложью, возьмут свои слова обратно и удалят свои посты", — отреагировал футболист.