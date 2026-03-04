Муссо о 0:3 от «Барсы» после 4:0: «Нет волшебной формулы, чтобы всегда играть хорошо. “Атлетико” неплохо контролировал игру в 1-м тайме, нам не повезло пропустить с пенальти»

Мадридский клуб проиграл «Барселоне» со счетом 0:3 на выезде в полуфинале турнира, но прошел дальше благодаря победе в первом матче (4:0).
"Нам не повезло пропустить с пенальти перед перерывом. Мы неплохо контролировали игру.
Мы оборонялись, потому что выиграли [первый матч] со счетом 4:0, в этом нет чего-то плохого. Нет волшебной формулы, чтобы всегда играть хорошо. Соперник тоже играет, а это сама «Барселона».
В первом тайме у нас были моменты. Хотя они играли лучше, мы были уверены, что забьем один гол. Или что мы сможем достойно защищаться. Нам удалось это сделать, и мы вышли в финал", — сказал Муссо.