Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.56
П2
2.85
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

Муссо о 0:3 от «Барсы» после 4:0: «Нет волшебной формулы, чтобы всегда играть хорошо. “Атлетико” неплохо контролировал игру в 1-м тайме, нам не повезло пропустить с пенальти»

Вратарь «Атлетико» Хуан Муссо высказался о выходе в финал Кубка Испании.

Мадридский клуб проиграл «Барселоне» со счетом 0:3 на выезде в полуфинале турнира, но прошел дальше благодаря победе в первом матче (4:0).

"Нам не повезло пропустить с пенальти перед перерывом. Мы неплохо контролировали игру.

Мы оборонялись, потому что выиграли [первый матч] со счетом 4:0, в этом нет чего-то плохого. Нет волшебной формулы, чтобы всегда играть хорошо. Соперник тоже играет, а это сама «Барселона».

В первом тайме у нас были моменты. Хотя они играли лучше, мы были уверены, что забьем один гол. Или что мы сможем достойно защищаться. Нам удалось это сделать, и мы вышли в финал", — сказал Муссо.