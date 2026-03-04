Ольмо с желтой шипами попал в ногу Льоренте, а Канселу сзади ударил по ноге Баэне. Судья Бенгоэчеа не удалил игроков «Барсы» в матче с «Атлетико»

Позднее Канселу сфолил на Алексе Баэне, ударив его по ноге сзади, а Ольмо шипами попал в ногу Маркосу Льоренте. Футболисты «Атлетико» и тренер Диего Симеоне эмоционально призывали рефери удалить игроков «Барсы» за вторые желтые, но судья не стал делать этого.