Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.56
П2
2.85
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

Ольмо с желтой шипами попал в ногу Льоренте, а Канселу сзади ударил по ноге Баэне. Судья Бенгоэчеа не удалил игроков «Барсы» в матче с «Атлетико»

Футболисты «Барселоны» Жоау Канселу и Дани Ольмо избежали удаления в ответном полуфинале Кубка Испании против «Атлетико» (3:0, первая игра — 0:4).

Источник: Спортс"

Ольмо получил желтую карточку на 66-й минуте, через две минуты после выхода на замену. Хавбек помешал вратарю Хуану Муссо выбить мяч. Канселу заработал предупреждение от арбитра Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа на 67-й минуте — защитник на половине поля «Атлетико» сфолил на форварде Хулиане Альваресе.

Позднее Канселу сфолил на Алексе Баэне, ударив его по ноге сзади, а Ольмо шипами попал в ногу Маркосу Льоренте. Футболисты «Атлетико» и тренер Диего Симеоне эмоционально призывали рефери удалить игроков «Барсы» за вторые желтые, но судья не стал делать этого.

«Это не желтая карточка для Канселe, это был простой фол», — сказал бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес в эфире Cadena SER.

Изображения: кадры из трансляции Movistar.

Ямаль упал в штрафной «Атлетико» после захвата Баэны, а Рафинья — после Руджери. Экс-судья Фернандес считает, что Бенгоэчеа правильно не дал пенальти «Барсе» оба раза.

Третий гол «Барсы» в ворота «Атлетико» засчитан — офсайда у Берналя не было, определила полуавтоматическая система.