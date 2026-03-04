Ольмо с желтой шипами попал в ногу Льоренте, а Канселу сзади ударил по ноге Баэне. Судья Бенгоэчеа не удалил игроков «Барсы» в матче с «Атлетико»

Ольмо получил желтую карточку на 66-й минуте, через две минуты после выхода на замену. Хавбек помешал вратарю Хуану Муссо выбить мяч. Канселу заработал предупреждение от арбитра Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа на 67-й минуте — защитник на половине поля «Атлетико» сфолил на форварде Хулиане Альваресе.
Позднее Канселу сфолил на Алексе Баэне, ударив его по ноге сзади, а Ольмо шипами попал в ногу Маркосу Льоренте. Футболисты «Атлетико» и тренер Диего Симеоне эмоционально призывали рефери удалить игроков «Барсы» за вторые желтые, но судья не стал делать этого.
«Это не желтая карточка для Канселe, это был простой фол», — сказал бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес в эфире Cadena SER.
Изображения: кадры из трансляции Movistar.
Ямаль упал в штрафной «Атлетико» после захвата Баэны, а Рафинья — после Руджери. Экс-судья Фернандес считает, что Бенгоэчеа правильно не дал пенальти «Барсе» оба раза.
Третий гол «Барсы» в ворота «Атлетико» засчитан — офсайда у Берналя не было, определила полуавтоматическая система.