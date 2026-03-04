Киву о 0:0 с «Комо»: «Смотреть игру было не очень интересно, по общему признанию. “Интер” впервые играл с двумя плеймейкерами и опекал соперников персонально»

Сегодня у нас в распоряжении было два нападающих, поэтому мы решили разделить игровое время между ними. Мы должны довольствоваться тем, что у нас есть, и ребята хорошо поработали, понимая сложность этого матча. Они продемонстрировали правильный подход, хотя эта игра была не в стиле «Интера» и, по общему признанию, смотреть ее было не очень интересно", — сказал Киву.