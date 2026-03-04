Ричмонд
Киву о 0:0 с «Комо»: «Смотреть игру было не очень интересно, по общему признанию. “Интер” впервые играл с двумя плеймейкерами и опекал соперников персонально»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался о ничьей с «Комо» в первом матче полуфинала Кубка Италии (0:0).

Источник: Спортс"

"У нас были некоторые проблемы, и мы были вынуждены внести некоторые изменения. Мы впервые играли с двумя плеймейкерами под нападающим.

Мы также изменили наш стиль обороны, особенно на своей половине поля: мы пытались опекать соперников персонально. Два нападающих «Комо», которые не были нападающими, опускались немного глубже и создавали нам проблемы.

Они очень хороши в том, чтобы удерживать мяч, пасовать его и выманивать соперников, чтобы затем атаковать через освободившееся пространство. Мы хорошо понимали, что нам нужно делать, но в паре ситуаций нам повезло.

Учитывая, что у нас было не так много времени на подготовку, ведь мы играли спустя 72 часа, ребята хорошо поработали, быстро разобравшись в инструкциях и выложившись по полной, зная, что временами нам придется мириться с тем, что «Комо» владеет мячом.

Сегодня у нас в распоряжении было два нападающих, поэтому мы решили разделить игровое время между ними. Мы должны довольствоваться тем, что у нас есть, и ребята хорошо поработали, понимая сложность этого матча. Они продемонстрировали правильный подход, хотя эта игра была не в стиле «Интера» и, по общему признанию, смотреть ее было не очень интересно", — сказал Киву.