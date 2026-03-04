Ричмонд
Мостовой о Карседо: «Я всегда стараюсь не переобуваться, как это делают многие. Когда Станкович пришел в “Спартак”, все тоже кричали “Ура! Ура!”

Бывший игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался об отношении к новому тренеру красно-белых Хуану Карлосу Карседо.

Источник: Спортс"

В первом матче под руководством испанского специалиста «Спартак» обыграл «Сочи» (3:2).

"С учетом огромного опыта выступления в разных странах я всегда стараюсь не переобуваться, как это делают многие. Если будет результат, Карседо будут носить на руках, а если не будет результата, то он уйдет, как и его предшественники.

Нет такого понятия: подходит тренер команде или нет. Ведь когда Станкович пришел в «Спартак», то все тоже кричали «Ура! Ура!», были песни и пляски. Я тогда заявил: ребята, он проиграет три матча, и вы же первые заорете против него. До Станковича все было то же самое, когда в клуб привозили посторонних людей. Карседо выиграет две-три игры — и все будут кричать, что он в порядке. Но я за свою карьеру видел, как тренер добивался успеха с одной командой, переходил в другую и через месяц его убирали.

Вот вы поставьте Мурада Мусаева из «Краснодара» в «Нижний Новгород» — и его через месяц там не будет. Ведь Пеп Гвардиола не раз говорил: «Вы что, думаете, если я сейчас приду в “Осасуну”, то с ней сразу чемпионом Испании стану? Нет. Как и в условном “Брентфорде”, — сказал Мостовой.