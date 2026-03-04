Семшов о Кордобе: «Судьи его распустили. Классный игрок, но в каждом матче идут жесты, стычки и провокации. Он видит, что позволено все»

В 19-м туре Мир РПЛ краснодарцы обыграли «Ростов» (2:1).
"Я ранее уже говорил, что Кордобу судьи просто распустили, слишком многое позволяют. Он классный футболист, но в каждом матче идут жесты судье и соперникам, стычки и провокации.
Если бы игрока изначально приструнили судьи, то он занимался бы только футболом. А сейчас идет эмоциональный завод, он видит, что позволено все — и для судей это становится проблемой.
В целом же Кордоба с задачей справился — пусть не забил, но результативное действие совершил, в борьбе с ним Чистяков удалился.
Меня, кстати, удивляет вот эта манера игры с колумбийцем — идет в буквальном смысле слова борьба с ним, и защитникам очень тяжело. Стоит немного отступить, не атаковать его в момент приема мяча, потому что разворачивается он превосходно", — сказал Семшов.