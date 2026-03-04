Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.56
П2
2.85
Футбол. Кубок России
18:30
Ростов
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.25
П2
4.50
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

Семшов о Кордобе: «Судьи его распустили. Классный игрок, но в каждом матче идут жесты, стычки и провокации. Он видит, что позволено все»

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов считает, что форварда «Краснодара» Джона Кордобу распустили судьи.

Источник: Спортс"

В 19-м туре Мир РПЛ краснодарцы обыграли «Ростов» (2:1).

"Я ранее уже говорил, что Кордобу судьи просто распустили, слишком многое позволяют. Он классный футболист, но в каждом матче идут жесты судье и соперникам, стычки и провокации.

Если бы игрока изначально приструнили судьи, то он занимался бы только футболом. А сейчас идет эмоциональный завод, он видит, что позволено все — и для судей это становится проблемой.

В целом же Кордоба с задачей справился — пусть не забил, но результативное действие совершил, в борьбе с ним Чистяков удалился.

Меня, кстати, удивляет вот эта манера игры с колумбийцем — идет в буквальном смысле слова борьба с ним, и защитникам очень тяжело. Стоит немного отступить, не атаковать его в момент приема мяча, потому что разворачивается он превосходно", — сказал Семшов.