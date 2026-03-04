Гризманн выложил свое фото с празднованием на фоне лежащих игроков «Барселоны» после 0:3: «Слишком жестко, да? ???»

Победы с таким счетом каталонцам не хватило, чтобы выйти в финал, так как мадридский клуб выиграл первый матч со счетом 4:0.
После игры Гризманн выложил в соцсети фото со своим празднованием на фоне двух игроков «Барселоны», лежащих на поле с разочарованным видом.
«Слишком жестко, да? ???» — подписал фото Гризманн.
Отметим, что в марте 2025 года «Барселона» выложила фото с Гризманном с похожей подписью после победы над «Атлетико» (4:2 после 0:2 к 72-й минуте) в гостевом матче Ла Лиги.
Фото: соцсети Антуана Гризманна.