Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.56
П2
2.85
Футбол. Кубок России
18:30
Ростов
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.25
П2
4.50
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

Гризманн выложил свое фото с празднованием на фоне лежащих игроков «Барселоны» после 0:3: «Слишком жестко, да? ???»

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн посмеялся над «Барселоной» после ответного матча ½ финала Кубка Испании (0:3).

Победы с таким счетом каталонцам не хватило, чтобы выйти в финал, так как мадридский клуб выиграл первый матч со счетом 4:0.

После игры Гризманн выложил в соцсети фото со своим празднованием на фоне двух игроков «Барселоны», лежащих на поле с разочарованным видом.

«Слишком жестко, да? ???» — подписал фото Гризманн.

Отметим, что в марте 2025 года «Барселона» выложила фото с Гризманном с похожей подписью после победы над «Атлетико» (4:2 после 0:2 к 72-й минуте) в гостевом матче Ла Лиги.

Фото: соцсети Антуана Гризманна.