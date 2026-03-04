Ричмонд
Ловчев о 1-й победе «Спартака» при Карседо: «Ничего особенного. Пока ничего такого тренерского не увидел. Игроки иногда и без тренера могут сыграть»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказался о победе красно-белых над «Сочи» (3:2) в 19-м туре Мир РПЛ.

Для московского клуба это был первый официальный матч под руководством испанского тренера Хуана Карлоса Карседо.

«До игры еще было понятно, что “Сочи”, как в прошлом сезоне, так и в этом, стоит на вылет. Конечно, “Сочи” обладает составом хуже, чем у “Спартака”.

Единственное, что витало в воздухе: а как новый тренер, что он сделает с командой? Но игроки иногда и без тренера могут сыграть.

По вчерашней игре я пока ничего такого тренерского не увидел, но так бывает. Надо немного подождать.

«Спартак» вчера был сильнее, без сомнения. «Спартак» был сильнее и по делу победил, хоть ничего особенного и не показал", — сказал Ловчев.