Гвардиола о стандартах: «Я тренер и не могу сказать, что мне они не нравятся. Адаптируюсь и использую их. Было бы скучно, если бы все играли одинаково»

«Что есть, то есть. Это моя работа. Я тренер. Я не могу сказать: “Мне не нравятся стандарты”. Я адаптируюсь и использую их.
В футбол играют по-разному с момента его создания. В Англии играют иначе, чем в Испании или в Италии. Каждый тренер играет по-своему.
Было бы скучно, если бы все тренеры играли одинаково. Мне приходится приспосабливаться. Если мне что-то не нравится, то я не смотрю какие-то матчи, но мне приходится адаптироваться", — сказал Гвардиола.
Пеп о стандартах в АПЛ: «Можно жаловаться, но надо адаптироваться. Четыре года назад в НБА не уделяли столько внимания трехочковым, но сейчас многие это делают — это часть процесса».