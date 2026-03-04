Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.56
П2
2.85
Футбол. Кубок России
18:30
Ростов
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.25
П2
4.50
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

Гвардиола о стандартах: «Я тренер и не могу сказать, что мне они не нравятся. Адаптируюсь и использую их. Было бы скучно, если бы все играли одинаково»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола объяснил свое отношение к стандартным положениям в футболе.

«Что есть, то есть. Это моя работа. Я тренер. Я не могу сказать: “Мне не нравятся стандарты”. Я адаптируюсь и использую их.

В футбол играют по-разному с момента его создания. В Англии играют иначе, чем в Испании или в Италии. Каждый тренер играет по-своему.

Было бы скучно, если бы все тренеры играли одинаково. Мне приходится приспосабливаться. Если мне что-то не нравится, то я не смотрю какие-то матчи, но мне приходится адаптироваться", — сказал Гвардиола.

Пеп о стандартах в АПЛ: «Можно жаловаться, но надо адаптироваться. Четыре года назад в НБА не уделяли столько внимания трехочковым, но сейчас многие это делают — это часть процесса».