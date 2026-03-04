Бубнов об интервью Тикнизяна: «Полностью согласен. У Галактионова был конфликт со всеми, особенно ведущими игроками. Так достал Наира, что тот пошел к Станковичу и уже оттуда сказал»

— Тикнизян несколько дней назад в интервью жестко прошелся по Галактионову, отметив, что специалисту не хватает мужского начала, в нем нет авторитета. Галактионов сказал про Тикнизяна, что к этим фразам надо относиться аккуратно.
— Я согласен с ним полностью.
— С Тикнизяном?
— Да. И согласен с тем, что этот… Вот как Галактионов дает интервью, как говорит, он, во-первых, очень часто лукавит. Говорит одно игрокам… С Дзюбой, какой бы там Дзюба ни был, там конфликт был. У него со всеми, особенно с ведущими [игроками возникает конфликт]. Я уж не говорю про пацанов. Он там что хочет, то и делает.
— Галактионов сказал, что это какая-то спланированная акция против «Локомотива».
— Особенно против него, да? Он этого Тикнизяна так достал, что тот потом пошел к Станковичу и оттуда уже сказал. Здесь даже не говорил [ничего]. Он не хотел конфликт этот выносить, понимаешь? А там он сказал, потому что он его достал. Очень сильно. И самое главное, что он не хотел уходить из «Локомотива». И вообще из России. И он бы играл здесь, тут и «Зенит» [проявлял интерес], то есть он игрок хорошего уровня. А здесь, значит, накипело. И очень сильно, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент. Шоу».
Тикнизян о Галактионове: «Когда его публично называют трусом, он говорит: “Извини, я что-то сделал не так”. А про меня — я ему карьеру сделал, он неблагодарный. Где его мужское начало?».
Тикнизян о том, что Галактионову «сложно работать с футболистами с характером»: «Тогда не надо идти в тренеры. Если мы хотим видеть девочек в команде…».