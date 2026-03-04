Матчи саудовской лиги не будут перенесены, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке. Игроки обеспокоены, многие из них вывезли свои семьи

На прошлой неделе военные силы Израиля и США нанесли удары по территории Ирана и заявили о начале военной операции. Исламская республика ответила ударами по американским военным базам и прочим объектам в Израиле, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне.
На фоне событий последних дней среди игроков и сотрудников саудовских клубов растет чувство беспокойства по поводу их безопасности, рассказал The Athletic один из сотрудников лиги. Другой источник сообщил, что семьи многих игроков покинули регион.
"Лига разослала клубам письма, в которых говорится, что продолжать играть безопасно, но многих это не убедило. Многие иностранные игроки просто хотят уехать из региона. Некоторым уже удалось вывезти свои семьи. Это потрясло людей.
Существует противоречие между заявлениями лиги о том, что мы можем безопасно играть, и рассылаемыми национальными предупреждениями о том, что нужно держаться подальше от мостов и определенных зданий.
Мы все еще тренируемся в обычном режиме, и нам сказали, что игры в эти выходные продолжатся, но все может измениться, если игроки начнут уезжать. Я не понимаю, как они могут гарантировать нашу безопасность", — заявил первый источник.