Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Астон Вилла
1
:
Челси
1
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.00
П2
2.65
Футбол. Англия
1-й тайм
Брайтон
0
:
Арсенал
1
Все коэффициенты
П1
11.00
X
4.80
П2
1.35
Футбол. Англия
1-й тайм
Фулхэм
0
:
Вест Хэм
0
Все коэффициенты
П1
2.70
X
2.90
П2
3.40
Футбол. Англия
1-й тайм
Манчестер Сити
1
:
Ноттингем Форест
0
Все коэффициенты
П1
1.19
X
6.60
П2
23.00
Футбол. Германия
1-й тайм
Гамбург
0
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.05
П2
2.10
Футбол. Англия
23:15
Ньюкасл Юнайтед
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.75
П2
2.56
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
2
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
0
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2

Матчи саудовской лиги не будут перенесены, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке. Игроки обеспокоены, многие из них вывезли свои семьи

Матчи чемпионата Саудовской Аравии будут проходить по запланированному графику, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке.

На прошлой неделе военные силы Израиля и США нанесли удары по территории Ирана и заявили о начале военной операции. Исламская республика ответила ударами по американским военным базам и прочим объектам в Израиле, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне.

На фоне событий последних дней среди игроков и сотрудников саудовских клубов растет чувство беспокойства по поводу их безопасности, рассказал The Athletic один из сотрудников лиги. Другой источник сообщил, что семьи многих игроков покинули регион.

"Лига разослала клубам письма, в которых говорится, что продолжать играть безопасно, но многих это не убедило. Многие иностранные игроки просто хотят уехать из региона. Некоторым уже удалось вывезти свои семьи. Это потрясло людей.

Существует противоречие между заявлениями лиги о том, что мы можем безопасно играть, и рассылаемыми национальными предупреждениями о том, что нужно держаться подальше от мостов и определенных зданий.

Мы все еще тренируемся в обычном режиме, и нам сказали, что игры в эти выходные продолжатся, но все может измениться, если игроки начнут уезжать. Я не понимаю, как они могут гарантировать нашу безопасность", — заявил первый источник.