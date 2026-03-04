Фанаты ЦСКА скандировали «Fan ID — убийца футбола!» на матче с «Краснодаром» в Кубке

Армейцы принимают «быков» в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:1, второй тайм).
По ходу игры фанаты хозяев скандировали «Fan ID — убийца футбола!».
Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Болельщики ЦСКА скандировали кричалку о Fan ID на матче с «Краснодаром».
