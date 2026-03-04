Челестини — игрокам ЦСКА после 3:1 с «Краснодаром»: «Вы неудержимы, когда так играете. Каждый день надо повторять: “Надо их задавить, затоптать”. Если я кайфую за полем, то, знаю, вы к

Армейцы победили со счетом 3:1 в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Ребята, вы меня осчастливили! Когда я вижу, что моя команда так играет, я счастлив. Надо было больше голов забить, но это футбол. Когда вы так играете, когда всю свою энергию отдаете на поле, вы просто неудержимы. Вы должны осознавать, что если вы так играете, с таким желанием, с такими амбициями, никто нас не остановит. Мы неудержимы. Это надо постоянно, каждые три дня повторять, воспроизводить. Это самое сложное. И полуфинал Кубка с “Краснодаром”, эти 22 тысячи человек, немного упрощают нам задачу.
Но я бы сказал, 8 матчей, мы должны решить. С таким духом, с таким качеством — а это качество у нас есть. Это ежедневная работа — каждый день, все вместе, командная работа: «В воскресенье матч, три очка. В воскресенье надо их задавить, затоптать, мы не дадим им ускользнуть от нас». Потому что, если я кайфую за полем, я знаю, что вы еще больше кайфуете на поле. Об этом речь.
Поэтому поздравляю всех с победой, особенно за эту отдачу, за то, как вы играли. Мне еще важен дух. Поэтому поздравляю. Сейчас — хорошее восстановление. Через три дня у нас следующий матч", — сказал Челестини.