Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
0
:
Манчестер Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
2.95
X
2.90
П2
2.95
Футбол. Англия
2-й тайм
Астон Вилла
1
:
Челси
3
Все коэффициенты
П1
34.00
X
12.00
П2
1.43
Футбол. Англия
2-й тайм
Брайтон
0
:
Арсенал
1
Все коэффициенты
П1
19.00
X
4.59
П2
1.30
Футбол. Англия
2-й тайм
Фулхэм
0
:
Вест Хэм
1
Все коэффициенты
П1
13.00
X
3.87
П2
3.65
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Сити
2
:
Ноттингем Форест
1
Все коэффициенты
П1
1.85
X
8.50
П2
51.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Гамбург
0
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
6.25
X
2.20
П2
2.60
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
2
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
0
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2

Фанаты ЦСКА оскорбляли Кордобу на почве расизма, заявил Сперцян: «Хочется попросить, чтобы рассмотрели их поведение. Много журналистов было, они все слышали»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что болельщики ЦСКА оскорбляли Джона Кордобу на почве расизма.

Источник: Спортс

«Быки» уступили армейцам на выезде со счетом 1:3 в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«На первый план выходит не футбол. Хочется попросить, чтобы рассмотрели поведение болельщиков ЦСКА на предмет расизма по отношению к Кордобе. Много журналистов было за воротами, и они все слышали», — сказал Сперцян.

Напомним, в перерыве предыдущего матча между этими командами в подтрибунном помещении произошла стычка с участием Мойзеса Барбозы и Кордобы. Защитник «Краснодара» Лукас Оласа заявил, что причиной конфликта стало оскорбление расистского характера со стороны одного из игроков ЦСКА. После матча Кордоба обвинил в расизме полузащитника армейцев Вильягру.

КДК РФС прекратил рассмотрение этого дела, не найдя доказательств дисциплинарного нарушения.

