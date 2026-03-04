Фанаты ЦСКА оскорбляли Кордобу на почве расизма, заявил Сперцян: «Хочется попросить, чтобы рассмотрели их поведение. Много журналистов было, они все слышали»

«Быки» уступили армейцам на выезде со счетом 1:3 в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«На первый план выходит не футбол. Хочется попросить, чтобы рассмотрели поведение болельщиков ЦСКА на предмет расизма по отношению к Кордобе. Много журналистов было за воротами, и они все слышали», — сказал Сперцян.
Напомним, в перерыве предыдущего матча между этими командами в подтрибунном помещении произошла стычка с участием Мойзеса Барбозы и Кордобы. Защитник «Краснодара» Лукас Оласа заявил, что причиной конфликта стало оскорбление расистского характера со стороны одного из игроков ЦСКА. После матча Кордоба обвинил в расизме полузащитника армейцев Вильягру.
КДК РФС прекратил рассмотрение этого дела, не найдя доказательств дисциплинарного нарушения.