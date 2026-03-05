Кэррик про 1:2 с «Ньюкаслом»: «Мы недовольны, все было в наших руках. Горькое разочарование. Но если смотреть на общую картину, то “МЮ” в хорошем положении»

«Мы недовольны тем, как сегодня играли. Дело в том, как развивались события. По большей части все было в наших руках, но следует отдать должное “Ньюкаслу”. То, как он подошел к этой игре… мы знали, что будет тяжело, но по ходу матча оказались в положении, которым должны были воспользоваться, однако не смогли этого сделать. Горькое разочарование.