Кэррик про 1:2 с «Ньюкаслом»: «Мы недовольны, все было в наших руках. Горькое разочарование. Но если смотреть на общую картину, то “МЮ” в хорошем положении»

«Мы недовольны тем, как сегодня играли. Дело в том, как развивались события. По большей части все было в наших руках, но следует отдать должное “Ньюкаслу”. То, как он подошел к этой игре… мы знали, что будет тяжело, но по ходу матча оказались в положении, которым должны были воспользоваться, однако не смогли этого сделать. Горькое разочарование.
Не думаю, что дело в том, что соперник остался в меньшинстве, я просто считаю, что мы сыграли недостаточно хорошо. Нельзя искать оправдания. Мы все принимаем ответственность за это.
Нам не «недоставало характера», дело только в качестве игры. Не в характере. Мы хотели победить. Легко бросаться такими словами после потери очков.
«Ньюкасл» заслужил победу. Мне больно об этом говорить, но так оно и есть. Надо возвращаться к работе и провести следующий матч лучше.
Мы проиграли один матч, сыграли недостаточно хорошо, но если смотреть на общую картину, то мы в хорошем положении«, — сказал главный тренер “Манчестер Юнайтед” в эфире TNT Sports.