Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
0
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
2
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
0
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2

Кэррик про 1:2 с «Ньюкаслом»: «Мы недовольны, все было в наших руках. Горькое разочарование. Но если смотреть на общую картину, то “МЮ” в хорошем положении»

Майкл Кэррик подвел итоги матча с «Ньюкаслом» (1:2) в АПЛ.

Источник: Спортс"

«Мы недовольны тем, как сегодня играли. Дело в том, как развивались события. По большей части все было в наших руках, но следует отдать должное “Ньюкаслу”. То, как он подошел к этой игре… мы знали, что будет тяжело, но по ходу матча оказались в положении, которым должны были воспользоваться, однако не смогли этого сделать. Горькое разочарование.

Не думаю, что дело в том, что соперник остался в меньшинстве, я просто считаю, что мы сыграли недостаточно хорошо. Нельзя искать оправдания. Мы все принимаем ответственность за это.

Нам не «недоставало характера», дело только в качестве игры. Не в характере. Мы хотели победить. Легко бросаться такими словами после потери очков.

«Ньюкасл» заслужил победу. Мне больно об этом говорить, но так оно и есть. Надо возвращаться к работе и провести следующий матч лучше.

Мы проиграли один матч, сыграли недостаточно хорошо, но если смотреть на общую картину, то мы в хорошем положении«, — сказал главный тренер “Манчестер Юнайтед” в эфире TNT Sports.