Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Арсенал
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
7.60
X
5.01
П2
1.43
Футбол. Кубок России
20:45
Динамо
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.60
П2
2.48
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
0
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Краснодар
1
П1
X
П2

Евсеев о победах «Динамо» Махачкала: «Чтобы понять потенциал, двух игр мало. Против “Ростова” использовали четыре схемы»

Тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев высказался после побед в первых двух матчах во главе дагестанского клуба.

Источник: Спортс"

Накануне «Динамо» обыграло «Ростов» (2:0) в четвертьфинале Фонбет Кубка России в Пути регионов, а в субботу победило «Рубин» (2:1) в РПЛ.

— Как сказалось удаление на игре? Облегчило задачу?

— Чтобы удалился футболист, нужно играть. Мы забили мяч, но его не засчитали. Удаление — это преимущество. Но в предыдущем туре «Локомотив» в меньшинстве победил.

Мы забили хорошие голы. Все сборы тренировали комбинации, заранее знали, кого мы заменим. Травма центрального защитника не была запланирована. Одной замены нам не хватило, чтобы выпустить еще кого‑то.

— Смотрели предыдущие игры «Ростова»?

— Мы смотрели игры «Ростова» на сборах, с «Краснодаром» в чемпионате. Понимали, что будут играть Сако, Вахания, Чистяков. Схема соперника была видна сборах.

Мы от своей игры отталкиваемся. Мне понравилось, как мы действовали. В Кубке главное — проход дальше.

— Вы ярко вернулись в элиту — две победы подряд. Как выглядит «Динамо», есть куда прибавлять?

— Вы смотрели игру? Увидели отличия от осени? Ярче? Это же не художественное что‑то. Вы пишете новости, не зная о чем? Почему вы тогда пишете новости? В прошедшем матче мы использовали четыре схемы. И мы победили.

В полемику вступать я не хочу. Вы же сами сказали, что пишете о футболе, но в нем не разбираетесь. Чтобы понять потенциал, двух игр мало, — сказал Евсеев.