Бэйл о Роналду: «В “Реале” он понял, что получит еще больше признания, если будет больше забивать. Ему были нужны только голы — поэтому у него так много рекордов»

«Когда я в молодости играл в АПЛ, Роналду определенно был скорее вингером, более ярким игроком. Когда я перешел в “Мадрид”, он, по ощущениям, только начал трансформацию в бомбардира. Там он понял, что если будет забивать [больше] голов, не прилагая столько усилий, то получит еще больше похвалы и признания.
Так что в «Реале» он по-прежнему шел в дриблинг и все такое, но с возрастом все больше трансформировался. Первые 2−3 сезона он, вероятно, был похож на Криштиану из «Манчестер Юнайтед». А потом произошла трансформация: «Мне не нужно так много отрабатывать сзади, ведь так я могу оказаться в лучшей позиции в случае контратаки».
Он был очень нацелен на голы на тренировках и в играх. Ему были нужны только голы, буквально. В итоге именно поэтому у него так много рекордов", — сказал Бэйл в подкасте The Overlap.