Бэйл о Роналду: «В “Реале” он понял, что получит еще больше признания, если будет больше забивать. Ему были нужны только голы — поэтому у него так много рекордов»

Так что в «Реале» он по-прежнему шел в дриблинг и все такое, но с возрастом все больше трансформировался. Первые 2−3 сезона он, вероятно, был похож на Криштиану из «Манчестер Юнайтед». А потом произошла трансформация: «Мне не нужно так много отрабатывать сзади, ведь так я могу оказаться в лучшей позиции в случае контратаки».