Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Динамо
1
:
Спартак
1
Все коэффициенты
П1
4.68
X
2.50
П2
2.90
Футбол. Англия
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.40
П2
2.90
Футбол. Кубок России
завершен
Арсенал
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2

Пономарев про «Краснодар»: «Они хулиганят на поле, чтобы выбить противника из равновесия. Нельзя поддаваться на провокации, Бог с ними. Я доволен ЦСКА на 150%»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев оценил поведение игроков «Краснодара» в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России (3:1).

Источник: Спортс"

— Они просто не могли сопротивляться армейцам и пошли на провокации. Думали, что наши ответят, как в прошлый раз, когда Мойзеса удалили. А наши сдержанно, очень аккуратно себя вели, ни на что не отвечали, играли в свою игру — как умеют. Я ими доволен на 150 процентов, все сделали молодцом.

— Можно ли назвать «Краснодар» самой грязной командой?

— Бог с ними. Они хулиганят на поле, чтобы выбить противника из равновесия. Но нельзя на это отвечать, нельзя поддаваться на провокации, иначе все летит: вся схема игры, все понимание, все внимание только на том, чтобы сделать противнику больно, — заявил Пономарев.

«Краснодар» был абсолютно подавлен натиском ЦСКА. Отличные проходы, фланговые атаки — все как в советское время". Пономарев о победе армейцев.

«По всей лиге негатив не из-за цвета кожи». ЦСКА с «Краснодаром» ругаются из-за расизма и провокаций Кордобы.