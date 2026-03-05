Пономарев про «Краснодар»: «Они хулиганят на поле, чтобы выбить противника из равновесия. Нельзя поддаваться на провокации, Бог с ними. Я доволен ЦСКА на 150%»

— Они просто не могли сопротивляться армейцам и пошли на провокации. Думали, что наши ответят, как в прошлый раз, когда Мойзеса удалили. А наши сдержанно, очень аккуратно себя вели, ни на что не отвечали, играли в свою игру — как умеют. Я ими доволен на 150 процентов, все сделали молодцом.
— Можно ли назвать «Краснодар» самой грязной командой?
— Бог с ними. Они хулиганят на поле, чтобы выбить противника из равновесия. Но нельзя на это отвечать, нельзя поддаваться на провокации, иначе все летит: вся схема игры, все понимание, все внимание только на том, чтобы сделать противнику больно, — заявил Пономарев.
«Краснодар» был абсолютно подавлен натиском ЦСКА. Отличные проходы, фланговые атаки — все как в советское время". Пономарев о победе армейцев.
«По всей лиге негатив не из-за цвета кожи». ЦСКА с «Краснодаром» ругаются из-за расизма и провокаций Кордобы.