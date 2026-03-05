Пономарев про «Краснодар»: «Они хулиганят на поле, чтобы выбить противника из равновесия. Нельзя поддаваться на провокации, Бог с ними. Я доволен ЦСКА на 150%»

— Они просто не могли сопротивляться армейцам и пошли на провокации. Думали, что наши ответят, как в прошлый раз, когда Мойзеса удалили. А наши сдержанно, очень аккуратно себя вели, ни на что не отвечали, играли в свою игру — как умеют. Я ими доволен на 150 процентов, все сделали молодцом.