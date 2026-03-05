Тикнизян сказал судье, что в него плюнул болельщик «Нови-Пазара». Защитник «Црвены Звезды» что-то кричал в сторону трибун, празднуя гол в девятку из-за пределов штрафной

Также в начале матча игрок «Црвены Звезды» Наир Тикнизян пожаловался судье на то, что один из зрителей плюнул в него. На 38-й минуте российский футболист вывел свою команду вперед, пробив в девятку из-за пределов штрафной, и что-то кричал в сторону трибун, празднуя гол. Партнерам по команде пришлось его успокаивать.