Футбол. Англия
перерыв
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Кристал Пэлас
3
Все коэффициенты
П1
59.00
X
22.00
П2
1.03
Футбол. Германия
06.03
Бавария
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.17
X
9.50
П2
15.00
Футбол. Италия
06.03
Наполи
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.04
П2
6.50
Футбол. Франция
06.03
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.36
X
6.27
П2
7.75
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
5
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Арсенал
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2

Тикнизян сказал судье, что в него плюнул болельщик «Нови-Пазара». Защитник «Црвены Звезды» что-то кричал в сторону трибун, празднуя гол в девятку из-за пределов штрафной

Матч «Нови-Пазар» — «Црвена Звезда» в ¼ финала Кубка Сербии (0:2) прошел со скандалом.

Источник: Спортс"

Игра была приостановлена уже на 28-й секунде: фанаты хозяев напали на болельщиков гостей с использованием пиротехники. В ситуацию вмешалась полиция, пауза продлилась около семи минут.

Также в начале матча игрок «Црвены Звезды» Наир Тикнизян пожаловался судье на то, что один из зрителей плюнул в него. На 38-й минуте российский футболист вывел свою команду вперед, пробив в девятку из-за пределов штрафной, и что-то кричал в сторону трибун, празднуя гол. Партнерам по команде пришлось его успокаивать.

После игры Футбольный союз Сербии осудил «поведение отдельных болельщиков и участившееся использование пиротехники на трибунах». Генеральный секретарь организации Бранко Радуйко запросил встречу с руководителями высшего и второго дивизионов страны, чтобы рассмотреть дополнительные меры, направленные на предотвращение насилия и повышение уровня безопасности на стадионах.