Совладелец «Интер Майами» Мас: «Мы навсегда изменили культуру футбола в США. МЛС может стать одной из лучших лиг в мире»

Совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас заявил, что МЛС может стать одной из лучших лиг в мире.

Источник: Спортс"

Мас высказался во время встречи в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом по случаю победы клуба в Кубке МЛС.

"Наша команда навсегда изменила культуру футбола в США. Мы можем играть с грандами, мы можем играть с тяжеловесами. Наша лига может стать одной из лучших в мире.

Умение мечтать, упорствовать, преодолевать препятствия на своем пути позволит нам и дальше добиваться успеха. И, надеюсь, господин президент, это не единственный наш визит сюда, посвященный победе в Кубке МЛС.

Это чемпионство было абсолютно заслуженным, мы показали великолепную игру, и перед вами одна из лучших команд на земле. И все это стало возможным, потому что мы осмелились мечтать", — сказал Мас.