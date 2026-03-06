Ричмонд
Бубнов о Галактионове и «Локо»: «Сильно подстраивается под руководство. Не будет входить в конфликт, чтобы его не убрали»

Александр Бубнов считает, что тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подстраивается под руководство клуба.

Источник: Спортс"

"Вот этот тренер, Галактионов, очень сильно подстраивается под руководство. И что ему руководство ни скажет, он будет это делать. Он не будет входить в конфликт, чтобы его не убрали.

Вообще непонятно, откуда он выплыл? Из молодежных сборных, детей [тренировал], выплыл в Нижний. Помощником был, потом главным — и везде завалился. Он же где только ни был. И в «Ахмате». Везде«, — сказал экс-игрок “Спартака” в эфире “Коммент. Шоу”.

После 19 туров «Локомотив» занимает в РПЛ 3-е место, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка.