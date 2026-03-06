Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Бавария
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.18
X
9.50
П2
15.00
Футбол. Италия
22:45
Наполи
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.05
П2
6.60
Футбол. Франция
22:45
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.35
X
6.20
П2
7.80
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
5
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Арсенал
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2

Артига о семье в Дубае: «Они изолированы, не могут выехать. Надеюсь, гражданские не пострадают в этом конфликте»

Тренер «Рубина» Франк Артига рассказал, что его семья не может покинуть Дубай из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Источник: Спортс"

— Ваша семья живет в Дубае. Как они? Планируют ли переехать в Казань?

— Сложный момент, никто не ожидал такого. Сейчас они изолированы, не могут выехать. Надеюсь, гражданские не пострадают в этом конфликте, и в конце концов будет диалог. Эта страна никак не участвует в военном конфликте с Ираном.

Мои мысли связаны с тем, чтобы конфликт закончился, и они выехали. Изначально мы планировали, что они прилетят к игре с «Локомотивом». Если они приедут и воздушное пространство откроется, это будет хорошим сигналом. Возможно, затем они останутся в Казани, — сказал Артига.