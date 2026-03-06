Артига о семье в Дубае: «Они изолированы, не могут выехать. Надеюсь, гражданские не пострадают в этом конфликте»

— Ваша семья живет в Дубае. Как они? Планируют ли переехать в Казань?
— Сложный момент, никто не ожидал такого. Сейчас они изолированы, не могут выехать. Надеюсь, гражданские не пострадают в этом конфликте, и в конце концов будет диалог. Эта страна никак не участвует в военном конфликте с Ираном.
Мои мысли связаны с тем, чтобы конфликт закончился, и они выехали. Изначально мы планировали, что они прилетят к игре с «Локомотивом». Если они приедут и воздушное пространство откроется, это будет хорошим сигналом. Возможно, затем они останутся в Казани, — сказал Артига.