Бурлак о «Локо»: «Нельзя сбрасывать со счетов в чемпионской гонке. Собралась хорошая и сыгранная команда»

После 19 туров железнодорожники занимают в РПЛ 3-е место, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка.
«В чемпионской гонке нельзя сбрасывать “Локомотив” со счетов. Там собралась очень хорошая и сыгранная команда. Они сейчас на третьем месте идут. Да, потеряли Баринова. Но нужно попытаться его заменить. Может, у Веры получится.
Что касается ухода Баринова, то ждем, когда он выскажется, чтобы понять причины такого решения. Говорят, за него заплатили два миллиона, а в ситуации, когда остается полгода до конца контракта, это очень хорошие деньги. Но в данной ситуации все покажет только время: как Баринов приживется в ЦСКА, как «Локомотив» будет справляться без него", — сказал Бурлак.