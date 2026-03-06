Бурлак о «Локо»: «Нельзя сбрасывать со счетов в чемпионской гонке. Собралась хорошая и сыгранная команда»

Что касается ухода Баринова, то ждем, когда он выскажется, чтобы понять причины такого решения. Говорят, за него заплатили два миллиона, а в ситуации, когда остается полгода до конца контракта, это очень хорошие деньги. Но в данной ситуации все покажет только время: как Баринов приживется в ЦСКА, как «Локомотив» будет справляться без него", — сказал Бурлак.