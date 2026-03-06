«Трамп и Месси ?. Чемпионы». Белый дом опубликовал фотографии президента США с футболистами «Интер Майами»

Фотографии опубликованы со встречи «Интера» с Трампом в Белом доме по случаю победы клуба в Кубке МЛС.
«Чемпионы. Президент США [Дональд Трамп] и Месси ?», — написали в X Белого дома.
Фото: x.com/WhiteHouse.
