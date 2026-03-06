«Месси играл словно в режиме любителя на PlayStation. Он обыгрывал всех как маленьких детей». Мауро Боселли о Лео в сборной Аргентины U20

«Он только начинал играть за “Барселону”, когда присоединился к нам.
Когда он тренировался с нами, он словно играл в режиме любителя на PlayStation. Это было невероятно.
Он обыгрывал других футболистов как маленьких детей", — сказал Боселли.
Бывший нападающий «Бока Хуниорс», «Эстудиантес» и других клубов Мауро Боселли вспомнил об игре с Лионелем Месси в сборной Аргентины до 20 лет.
«Он только начинал играть за “Барселону”, когда присоединился к нам.
Когда он тренировался с нами, он словно играл в режиме любителя на PlayStation. Это было невероятно.
Он обыгрывал других футболистов как маленьких детей", — сказал Боселли.