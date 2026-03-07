«Шанхай» Слуцкого выиграл первый матч нового сезона чемпионата Китая

«Шанхай Шэньхуа», тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, обыграл «Далянь Инбо» со счетом 5:3 в домашнем матче первого тура чемпионата Китая по футболу.
В составе победителей голы забили Жоау Карлуш (7-я минута), Махтар Гейе (44, 62) и Рафаэл Ратан (45+3, 88). У проигравших отличились Сефас Малеле (4), Франк Ачеампонг (80) и Фэн Цзинь (88).
Девять клубов высшего дивизиона чемпионата Китая начали новый сезон с отрицательным балансом очков. С «Шанхай Шэньхуа» из-за антикоррупционного расследования сняли десять очков.
В следующем туре 14 марта «Шанхай Шэньхуа» в гостях сыграет с «Чжэцзянем».
«Шанхай Шэньхуа» в предыдущем сезоне занял второе место в чемпионате Китая и выиграл Суперкубок страны.