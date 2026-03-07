«Шанхай» Слуцкого выиграл первый матч нового сезона чемпионата Китая

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
14:30
Челябинск
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.20
П2
2.95
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.15
П2
3.40
Футбол. Первая лига
15:00
Чайка
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
2.99
X
3.04
П2
2.59
Футбол. Испания
16:00
Осасуна
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.43
П2
4.50
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.10
П2
2.80
Футбол. Италия
17:00
Кальяри
:
Комо
Все коэффициенты
П1
6.50
X
4.20
П2
1.55
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.45
П2
2.40
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
5.90
X
5.01
П2
1.51
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.85
П2
1.97
Футбол. Германия
17:30
РБ Лейпциг
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.40
П2
6.56
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.53
П2
2.78
Футбол. Испания
18:15
Леванте
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.43
П2
2.59
Футбол. Премьер-лига
19:00
Пари Нижний Новгород
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.27
П2
3.31
Футбол. Франция
19:00
Нант
:
Анже
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.08
П2
3.62
Футбол. Италия
20:00
Аталанта
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.87
П2
5.30
Футбол. Германия
20:30
Кельн
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.13
X
3.98
П2
1.85
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.96
П2
4.94
Футбол. Франция
21:00
Осер
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.53
П2
1.94
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.22
П2
15.00
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.40
П2
1.68
Футбол. Франция
23:05
Тулуза
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.26
X
3.66
П2
2.17

«Шанхай» Слуцкого выиграл первый матч нового сезона чемпионата Китая

«Шанхай Шэньхуа» победил «Далянь Инбо» со счетом 5:3.

Источник: РБК Спорт

«Шанхай Шэньхуа», тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, обыграл «Далянь Инбо» со счетом 5:3 в домашнем матче первого тура чемпионата Китая по футболу.

В составе победителей голы забили Жоау Карлуш (7-я минута), Махтар Гейе (44, 62) и Рафаэл Ратан (45+3, 88). У проигравших отличились Сефас Малеле (4), Франк Ачеампонг (80) и Фэн Цзинь (88).

Девять клубов высшего дивизиона чемпионата Китая начали новый сезон с отрицательным балансом очков. С «Шанхай Шэньхуа» из-за антикоррупционного расследования сняли десять очков.

В следующем туре 14 марта «Шанхай Шэньхуа» в гостях сыграет с «Чжэцзянем».

«Шанхай Шэньхуа» в предыдущем сезоне занял второе место в чемпионате Китая и выиграл Суперкубок страны.