«Барселона» выиграла 4 матча подряд с общим счетом 11:1. Дальше — игра с «Ньюкаслом» в ЛЧ

«Блауграна» выиграла 10 из 12 последних матчей и дважды проиграла на этом отрезке. Следует отметить, что в этот период «Барса» вылетела из Кубка Испании, поскольку поражение от «Атлетико» в первом матче было крупнее, чем победа в ответном.