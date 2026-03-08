18-летний Ямаль — самый молодой игрок из топ-5 лиг с 50 голами в XXI веке

Вингер «Барселоны», которому 18 лет и 237 дней, отличился в игре с «Атлетиком» (1:0) в 27-м туре Ла Лиги.
18-летний Ямаль забил 50 голов за карьеру. Ламин сделал это на два года раньше Месси и на три — Роналду.
Ламиня Ямаль стал самым молодым игроком в XXI веке, достигшим отметки в 50 голов в карьере (за клуб из топ-5 европейских лиг и национальную сборную).
