Спаллетти о 4:0 с «Пизой»: «Я праздную день рождения в правильном месте. Мне нужен был подарок, и игроки его сделали — провели хороший матч»

В день матча, 7 марта, Спаллетти исполнилось 67 лет.
"В первом тайме нам не удавалось найти правильную игру, но во втором все наладилось. Если Йылдыз начинает на фланге, то ему проще, потому что у него больше пространства, он сталкивается с другим типом опеки.
Мы должны сказать [Бога], что он должен быть более агрессивным, иногда он немного мягок. Скамейка запасных — это не зал ожидания, а часть поля, откуда можно выйти в решающие моменты матча. Находящиеся там игроки видят и чувствуют трудности игры.
Благодаря команде я чувствую себя совершенно спокойно, я праздную день рождения в правильном месте. Мне просто нужен был подарок, и они мне его подарили, они провели хороший матч".
О возможном продлении контракта.
«Нет необходимости говорить о будущем. Будущее мы начнем создавать завтра утром на тренировке, а контракт не так важен», — сказал Спаллетти.