Футбол. Первая лига
11:00
Енисей
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.20
П2
3.33
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
6.80
X
4.55
П2
1.49
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
4
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Реал Сосьедад
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
2
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
3
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Хоффенхайм
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Штутгарт
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Аугсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Гамбург
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Балтика
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Мальорка
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
3
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
Спартак Кс
3
П1
X
П2

Спаллетти о 4:0 с «Пизой»: «Я праздную день рождения в правильном месте. Мне нужен был подарок, и игроки его сделали — провели хороший матч»

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался о победе над «Пизой» в 28-м туре Серии А (4:0).

В день матча, 7 марта, Спаллетти исполнилось 67 лет.

"В первом тайме нам не удавалось найти правильную игру, но во втором все наладилось. Если Йылдыз начинает на фланге, то ему проще, потому что у него больше пространства, он сталкивается с другим типом опеки.

Мы должны сказать [Бога], что он должен быть более агрессивным, иногда он немного мягок. Скамейка запасных — это не зал ожидания, а часть поля, откуда можно выйти в решающие моменты матча. Находящиеся там игроки видят и чувствуют трудности игры.

Благодаря команде я чувствую себя совершенно спокойно, я праздную день рождения в правильном месте. Мне просто нужен был подарок, и они мне его подарили, они провели хороший матч".

О возможном продлении контракта.

«Нет необходимости говорить о будущем. Будущее мы начнем создавать завтра утром на тренировке, а контракт не так важен», — сказал Спаллетти.