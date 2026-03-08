Ричмонд
Футбол. Первая лига
11:00
Енисей
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.20
П2
3.33
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
6.80
X
4.55
П2
1.49
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
4
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Реал Сосьедад
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
2
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
3
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Хоффенхайм
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Штутгарт
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Аугсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Гамбург
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Балтика
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Мальорка
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
3
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
Спартак Кс
3
П1
X
П2

Джо Коул о Жоао Педро: «Просто монстр, у него все залетает сейчас. Он играет “девятку”, но не как Холанд, он может опускаться глубже»

Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул оценил игру Жоао Педро.

Форвард «Челси» отличился во вчерашней игре с «Рексхэмом» (4:2) в ⅛ финала Кубка Англии.

"Он монстр, реально монстр. Мне кажется, он уже заранее знал, что будет делать [в эпизоде с голом]. Он как будто играется с ними: уводит центрального защитника влево, тянет назад, и в итоге бьет так, что мяч ударяется о газон. Сейчас у него все залетает.

Он играет на позиции «девятки», но делает это не так, как Эрлинг Холанд, который постоянно держится на линии защитников. Он может опускаться глубже и смещаться в стороны, потому что у него есть для этого все необходимые качества", — сказал Коул в эфире TNT Sports.

