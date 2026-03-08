Джо Коул о Жоао Педро: «Просто монстр, у него все залетает сейчас. Он играет “девятку”, но не как Холанд, он может опускаться глубже»

Форвард «Челси» отличился во вчерашней игре с «Рексхэмом» (4:2) в ⅛ финала Кубка Англии.
"Он монстр, реально монстр. Мне кажется, он уже заранее знал, что будет делать [в эпизоде с голом]. Он как будто играется с ними: уводит центрального защитника влево, тянет назад, и в итоге бьет так, что мяч ударяется о газон. Сейчас у него все залетает.
Он играет на позиции «девятки», но делает это не так, как Эрлинг Холанд, который постоянно держится на линии защитников. Он может опускаться глубже и смещаться в стороны, потому что у него есть для этого все необходимые качества", — сказал Коул в эфире TNT Sports.
