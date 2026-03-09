Ричмонд
Футбол. Первая лига
14:00
Ротор
:
Урал
Все коэффициенты
П1
3.40
X
2.95
П2
2.50
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
3
:
Алавес
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Динамо
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Вердер
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Лорьян
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Ренн
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Айнтрахт Ф
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Верона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
0
:
Родина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2

Компани пригласил игроков «Баварии» с семьями на базу клуба. Для гостей были подготовлены гриль-буфет и фургон с мороженым

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани в воскресенье пригласил на базу клуба игроков вместе с семьями. Для гостей были подготовлены гриль-буфет, фургон с мороженым, а также машина для приготовления свежих соков.

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани в воскресенье пригласил на базу клуба игроков вместе с семьями. Для гостей были подготовлены гриль-буфет, фургон с мороженым, а также машина для приготовления свежих соков. Об этом сообщает Bild.

Среди приглашенных были не только жены и дети игроков «Баварии», но и давний «почётный фанат» мюнхенцев: мероприятие посетил повар Альфонс Шубек. 76-летний Шубек некогда регулярно сопровождал игроков «Баварии», готовил для них в международных поездках и в клубной столовой.

Сообщается, что в июле 2025 года повар был приговорен к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, сокрытие банкротства и мошенничество с субсидиями. Однако из-за тяжелого онкологического заболевания исполнение приговора приостановлено как минимум до 10 марта 2026 года.