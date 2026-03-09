Ричмонд
Футбол. Первая лига
14:00
Ротор
:
Урал
П1
3.40
X
2.95
П2
2.50
Футбол. Первая лига
15:00
Шинник
:
Уфа
П1
2.16
X
3.09
П2
3.79
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
:
Ахмат
П1
1.87
X
3.75
П2
4.30
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
:
Волга
П1
2.04
X
3.29
П2
3.92
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
3
:
Алавес
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Динамо
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Вердер
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Лорьян
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Ренн
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Айнтрахт Ф
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Верона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Метц
0
П1
X
П2

Колосков о «Динамо»: «Видно, что хотят не просто сыграть, а красиво и на результат, чтобы понравилось болельщикам»

Вячеслав Колосков оценил победу «Динамо» над ЦСКА (4:1) в РПЛ.

Источник: Спортс"

"Не ожидал такой крупной победы. Думал, что будет ничья, так как ЦСКА хорошая команда, укомплектованная. Но удаление Лусиано многое сломало. По сути, это был решающий фактор, а атака развалилась. Хозяевам пришлось тратить много сил, чтобы преодолеть дистанцию на поле.

Но главная заслуга — это подготовка «Динамо». Команда демонстрирует хорошую физическую подготовку. Видно, что они хотят не просто сыграть, а красиво и на результат, чтобы понравилось болельщикам. Этот матч стал украшением тура", — сказал почетный президент РФС.