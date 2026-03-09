Колосков о «Динамо»: «Видно, что хотят не просто сыграть, а красиво и на результат, чтобы понравилось болельщикам»

"Не ожидал такой крупной победы. Думал, что будет ничья, так как ЦСКА хорошая команда, укомплектованная. Но удаление Лусиано многое сломало. По сути, это был решающий фактор, а атака развалилась. Хозяевам пришлось тратить много сил, чтобы преодолеть дистанцию на поле.