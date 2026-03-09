Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
14:00
Ротор
:
Урал
Все коэффициенты
П1
3.40
X
2.95
П2
2.50
Футбол. Первая лига
15:00
Шинник
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.09
П2
3.79
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.75
П2
4.30
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.29
П2
3.92
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
3
:
Алавес
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Динамо
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Вердер
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Лорьян
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Ренн
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Айнтрахт Ф
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Верона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Метц
0
П1
X
П2

Лапочкин о 2-м голе «Крыльев» в матче с «Динамо» Махачкала: «По духу игры судья должен был чуть позже разрешить Ахметову вернуться на поле»

Сергей Лапочкин оценил второй гол «Крыльев Советов» в матче с «Динамо» Махачкала (2:0), который обслуживал арбитр Алексей Сухой.

Источник: Спортс"

— Второй забитый мяч в ворота «Динамо». Ахметов покинул поле после небольшого повреждения. А затем во время развития атаки «Крыльев» он забежал на поле, мяч перехватил. Что и привело к голу.

— С оценочной точки зрения нет проблем. Ведь судья ему показал, что он может входить, и он играет по правилам. Но мы все понимаем, что есть дух игры. И тут судья должен выпускать игрока, когда он не может вмешаться в ход матча. Это нигде не прописано, но это серьезная ошибка. С оценочной точки зрения она никак не отразится. Но по духу игры судья должен был чуть позже разрешить Ильзату войти.

Игрок «Динамо» просто его не видел. Но по правилам Ильзат имел право сыграть так, как он сыграл. Очень некрасивая картинка. ВАР вмешаться не мог, гол отменить нельзя. Но арбитру нужно концентрироваться лучше. Алексей судит уже третью игру. Может, устал, — сказал бывший арбитр ФИФА.