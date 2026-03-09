Лапочкин о 2-м голе «Крыльев» в матче с «Динамо» Махачкала: «По духу игры судья должен был чуть позже разрешить Ахметову вернуться на поле»

— С оценочной точки зрения нет проблем. Ведь судья ему показал, что он может входить, и он играет по правилам. Но мы все понимаем, что есть дух игры. И тут судья должен выпускать игрока, когда он не может вмешаться в ход матча. Это нигде не прописано, но это серьезная ошибка. С оценочной точки зрения она никак не отразится. Но по духу игры судья должен был чуть позже разрешить Ильзату войти.