«У “Зенита” Семака нет игры. За это время команда шикарно провела, дай бог, пять матчей». Дьяков после поражения от «Оренбурга»

«Результат неожиданный. Я, как и большинство экспертов, был уверен, что “Зенит” победит.
Результат игры — это олицетворение питерцев последних трех лет. У команды Семака нет игры. За это время «Зенит» шикарно провел, дай бог, пять матчей. Никакой командной игры.
Все исключительно за счет индивидуального мастерства футболистов, что кто-то возьмет мяч, протащит, пробьет. Но командного рисунка у «Зенита» нет, и, как следствие, такой результат не только сегодня.
До этого питерцы нас приучили, что они берут чемпионство в 25-м — 26-м туре, когда были игроки другого поколения, как Дзюба, который был лидером в раздевалке. Сейчас такого человека в клубе нет.
Соболев может показывать на себя пальцем, что он должен быть на поле. Один-два матча он провел хорошо. Вопросов нет. Но в остальных играх он либо на замене, либо его нет", — сказал Дьяков.
«Зенит» разучился дожимать.