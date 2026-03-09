Артем Дзюба: «Возглавить “Спартак”? Я готов. Хочется, чтобы великий “Спартак” вернулся»

Тольяттинцы в гостях уступили красно-белым (3:4) в матче 20-го тура Мир РПЛ.
«Возглавить “Спартак”? До лета доиграю, а там посмотрим.
В принципе готов. Я постараюсь. Хочется, чтобы великий «Спартак» вернулся.
Вернусь ли я в «Спартак»? Вернусь!" — сказал 37-летний Дзюба после матча.
Артем был игроком московского клуба с 2006 с 2015 год. Вместе с красно-белыми форвард завоевал три серебряные медали чемпионата России.
