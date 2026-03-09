Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Лацио
1
:
Сассуоло
0
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.51
П2
7.80
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.40
П2
4.20
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
4
:
Акрон
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
2
:
Ахмат
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Урал
1
П1
X
П2

Артем Дзюба: «Возглавить “Спартак”? Я готов. Хочется, чтобы великий “Спартак” вернулся»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что может вернуться в «Спартак» в качестве тренера.

Источник: Спортс"

Тольяттинцы в гостях уступили красно-белым (3:4) в матче 20-го тура Мир РПЛ.

«Возглавить “Спартак”? До лета доиграю, а там посмотрим.

В принципе готов. Я постараюсь. Хочется, чтобы великий «Спартак» вернулся.

Вернусь ли я в «Спартак»? Вернусь!" — сказал 37-летний Дзюба после матча.

Артем был игроком московского клуба с 2006 с 2015 год. Вместе с красно-белыми форвард завоевал три серебряные медали чемпионата России.

Узнать больше по теме
Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.
Читать дальше