Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Овьедо
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
4
:
Акрон
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
2
:
Ахмат
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Урал
1
П1
X
П2

Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: «Мы против лимита, но его же не объявляют с кондачка. Если будет, то отсрочено. Поддерживаем улучшение офсайдных линий, но денег всегда не хватает»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался на темы ужесточения лимита на легионеров и улучшения системы определения офсайдов в чемпионате России.

Источник: Спортс"

"Кто сказал, что изменение лимита будет? Его же еще не объявили. Его же не объявляют с кондачка.

С начала нового сезона будет. Если и будет, то отсрочено. Свою позицию мы высказали. Мы против.

Мы за улучшение [офсайдных линий], но надо понимать, во что это обойдется. Деньги — понятие растяжимое, их всегда не хватает", — сказал Айдамиров.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев назвал решенным вопрос с ужесточением лимита на легионеров в Мир РПЛ. По его словам, с 2028 года заявить на сезон можно будет 10 иностранцев, а одновременно выпустить на поле — 5.

На данный момент клубы Мир РПЛ могут включать в заявку на сезон до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут быть 8 из них.