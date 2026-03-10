Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: «Мы против лимита, но его же не объявляют с кондачка. Если будет, то отсрочено. Поддерживаем улучшение офсайдных линий, но денег всегда не хватает»

"Кто сказал, что изменение лимита будет? Его же еще не объявили. Его же не объявляют с кондачка.
С начала нового сезона будет. Если и будет, то отсрочено. Свою позицию мы высказали. Мы против.
Мы за улучшение [офсайдных линий], но надо понимать, во что это обойдется. Деньги — понятие растяжимое, их всегда не хватает", — сказал Айдамиров.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев назвал решенным вопрос с ужесточением лимита на легионеров в Мир РПЛ. По его словам, с 2028 года заявить на сезон можно будет 10 иностранцев, а одновременно выпустить на поле — 5.
На данный момент клубы Мир РПЛ могут включать в заявку на сезон до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут быть 8 из них.