Инфантино о ЧМ-2026: «Это будет абсолютный праздник. На 7 млн билетов у нас 500 млн заявок — такого не было ни в истории ФИФА, ни в истории других организаций. Это нечто колоссальное»

Президент ФИФА Джанни Инфантино убежден, что ЧМ-2026 пройдет успешно.

Источник: Спортс"

"Чемпионат мира будет фантастическим, феноменальным. Никогда еще в Соединенных Штатах, Мексике и Канаде не было такого ажиотажа. За четыре недели мы получили больше 500 миллионов заявок на билеты. Это что-то невероятное. У нас почти семь миллионов билетов, но 500 миллионов запросов — такого никогда не было ни в истории ФИФА, ни в истории вообще какой-либо организации.

77 из 104 матчей получили больше миллиона заявок на билеты, остальные — примерно на том же уровне. Часть билетов мы держим в резерве для того, чтобы посмотреть, как будет идти турнир, и для финальных дней. Все стадионы будут заполнены — это будет абсолютный праздник.

Раньше говорили, что в Соединенных Штатах футбол, или «соккер», как они его называют, не пользуется большим признанием. Все изменилось. Турнир станет успехом.

Это будет первый чемпионат мира с 48 командами, 104 матчами, в 16 городах и трех странах… нас ждет нечто колоссальное. Это больше, чем турнир, больше, чем спортивное соревнование, — это социальное явление, которое заставит весь мир остановиться и следить за ним", — сказал президент ФИФА.