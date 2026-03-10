Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Галатасарай
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.23
П2
1.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.05
П2
2.48
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аталанта
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
4.63
X
4.51
П2
1.67
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.82
П2
5.10
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Овьедо
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Сассуоло
1
П1
X
П2

Артем Дзюба: «Судьи стали чересчур уповать на ВАР. В большинстве своем они хорошие ребята, но есть и те, кто общается некрасиво»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба поделился мнением о российских судьях.

Источник: Спортс"

"Мы больше говорим о судействе, чем о футболе. Непонятные решения.

В большинстве своем судьи — хорошие ребята. Есть простые, но есть и те, кто общается некрасиво. Они стали чересчур уповать на ВАР", — сказал Дзюба.


Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.
Читать дальше