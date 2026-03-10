Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Галатасарай
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.27
П2
1.73
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.00
П2
2.48
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аталанта
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
4.63
X
4.51
П2
1.67
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.86
П2
5.20
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Овьедо
1
П1
X
П2

Аршавин об Овечкине в следующем сезоне: «Он может побить второй рекорд Гретцки, до Нового года успеет. И вернется в “Динамо” как раз к плей-офф»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями о том, останется ли Александр Овечкин в НХЛ в следующем сезоне.

Источник: Спортс"

Текущий сезон — последний для 40-летнего капитана «Вашингтона» по действующему контракту. На счету Овечкина 998 шайб в лиге с учетом плей-офф, он занимает 2-е место в истории. Лидирует Уэйн Гретцки (1016).

— Это все-таки последний сезон Овечкина или он останется, чтобы побить рекорд Гретцки?

— Он уже побил один рекорд, а может и второй побить. Я думаю, это займет два с половиной месяца. В октябре начинается [сезон], до Нового года он уже успеет.

И вернется в «Динамо» как раз ко второй части, к плей-офф. А потом уже, когда будет взрослый-старый, он будет один, который везде побил Гретцки, — сказал Аршавин в новом выпуске FONtour.

Овечкин о том, что повлияет на завершение карьеры: «Как будет чувствовать себя мое тело. Хоккей сейчас такой быстрый. Мне 40, и трудно угнаться за молодыми».

