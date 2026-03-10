Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Галатасарай
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.25
П2
1.73
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.00
П2
2.48
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аталанта
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
4.63
X
4.52
П2
1.67
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.90
П2
5.23
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Овьедо
1
П1
X
П2

Жоан Лапорта: «Месси — лучший игрок всех времен, он отдал все “Барсе”, а “Барса” — ему. Сейчас Ямаль гений и образец для команды»

Последний президент «Барселоны» Жоан Лапорта не стал сравнивать Ламина Ямаля и Лионеля Месси.

— Кто лучше — Месси или Ламин?

— Ламин сейчас гений и образец для основной команды. Месси — лучший игрок всех времен, он отдал все «Барсе», а «Барса» — ему. Теперь в «Барсе» Кубарси, Ламин, Рафинья, Гави, Берналь, Жоан Гарсия, — сказал Лапорта.