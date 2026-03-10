Жоан Лапорта: «Месси — лучший игрок всех времен, он отдал все “Барсе”, а “Барса” — ему. Сейчас Ямаль гений и образец для команды»

— Ламин сейчас гений и образец для основной команды. Месси — лучший игрок всех времен, он отдал все «Барсе», а «Барса» — ему. Теперь в «Барсе» Кубарси, Ламин, Рафинья, Гави, Берналь, Жоан Гарсия, — сказал Лапорта.