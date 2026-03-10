Дзюба о том, что Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Постеснялся бы. В его время “Спартак” их вообще не чувствовал. Когда “Газпром” пришел, они начали сопротивляться»

Ранее заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию заявил, что не считает «Спартак» топ-клубом: «Чемпионский футбол за 20 лет показали один раз. Люди моего поколения ассоциируют команду с красивым футболом, стеночками, но про это можно забыть».
— Аршавин сказал, что «Спартак» не топ-клуб. Как ты считаешь, «Спартак» остается топ-клубом?
— Давайте так: в футбол для чего играют? Для болельщиков? У кого самая большая армия болельщиков? «Спартак», «Зенит», наверное, ЦСКА и все остальные. Есть три армии болельщиков, которые самые крупные.
Как можно назвать «Спартак» не топ-клубом? Андрей Аршавин вообще постеснялся бы. В его время «Спартак» их вообще не чувствовал. Потом они немножко, когда «Газпром» пришел, начали сопротивляться. Выражение некорректно.
Скажу так: Аршавин один из немногих, кого хотя бы интересно слушать. Всех остальных когда слушаешь — начинает плохо становиться. Это вообще кошмар, — сказал Дзюба.