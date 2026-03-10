Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Галатасарай
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.24
П2
1.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.00
П2
2.49
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аталанта
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.57
П2
1.65
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.90
П2
5.15
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Овьедо
1
П1
X
П2

Дзюба о том, что Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Постеснялся бы. В его время “Спартак” их вообще не чувствовал. Когда “Газпром” пришел, они начали сопротивляться»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба, ранее выступавший за «Спартак», прокомментировал слова Андрея Аршавина о красно-белых.

Источник: Sports

Ранее заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию заявил, что не считает «Спартак» топ-клубом: «Чемпионский футбол за 20 лет показали один раз. Люди моего поколения ассоциируют команду с красивым футболом, стеночками, но про это можно забыть».

— Аршавин сказал, что «Спартак» не топ-клуб. Как ты считаешь, «Спартак» остается топ-клубом?

— Давайте так: в футбол для чего играют? Для болельщиков? У кого самая большая армия болельщиков? «Спартак», «Зенит», наверное, ЦСКА и все остальные. Есть три армии болельщиков, которые самые крупные.

Как можно назвать «Спартак» не топ-клубом? Андрей Аршавин вообще постеснялся бы. В его время «Спартак» их вообще не чувствовал. Потом они немножко, когда «Газпром» пришел, начали сопротивляться. Выражение некорректно.

Скажу так: Аршавин один из немногих, кого хотя бы интересно слушать. Всех остальных когда слушаешь — начинает плохо становиться. Это вообще кошмар, — сказал Дзюба.