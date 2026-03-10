Дзюба о «плохом мальчике» Соболеве: «Все с этого немножко смеются. Но он забивает — молодец»

Празднуя гол в первом матче, он побежал в сторону тренерской скамейки, показывая на себя, на скамейку и на поле, давая понять, что его место на поле. После встречи игрок заявил: «Хочу сказать, что Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года. Саша теперь будет плохим, каким был до этого. Теперь так». Гол, забитый во второй игре, футболист отпраздновал, изобразив, что дирижирует трибуной болельщиков на стадионе «Газовик».