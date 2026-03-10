Ричмонд
Яковлев о Дзюбе: «Он сможет вернуть “Спартак” на то место, где клуб должен быть»

Бывший футболист «Спартака» и капитан «БроукБойз» Павел Яковлев высказался о желании нападающего «Акрона» Артема Дзюбы вернуться в «Спартак».

Источник: Спортс"

"С точки зрения болельщиков не буду рассматривать — у них своя любовь. И я знаю фанатов, которые его любили, он много сделал для клуба.

С профессиональной точки зрения, как игрок, он отлично влился бы в коллектив. Его опыт, умение поднять атмосферу, помощь на поле — мы это видели в матче со «Спартаком», он здорово боролся.

Такой нападающий вне зависимости от возраста очень поможет команде. Лично я бы хотел увидеть его в составе. Не как основного, но как важного игрока, который в трудный момент может выйти и решить эпизод.

Все уже заждались хороших результатов, надоели эти качели и американские горки. Думаю, Дзюба сможет вернуть «Спартак» на то место, где он должен быть, — в борьбу за позиции, которые хотят видеть и руководство, и болельщики", — сказал Яковлев.