Яковлев о Дзюбе: «Он сможет вернуть “Спартак” на то место, где клуб должен быть»

"С точки зрения болельщиков не буду рассматривать — у них своя любовь. И я знаю фанатов, которые его любили, он много сделал для клуба.
С профессиональной точки зрения, как игрок, он отлично влился бы в коллектив. Его опыт, умение поднять атмосферу, помощь на поле — мы это видели в матче со «Спартаком», он здорово боролся.
Такой нападающий вне зависимости от возраста очень поможет команде. Лично я бы хотел увидеть его в составе. Не как основного, но как важного игрока, который в трудный момент может выйти и решить эпизод.
Все уже заждались хороших результатов, надоели эти качели и американские горки. Думаю, Дзюба сможет вернуть «Спартак» на то место, где он должен быть, — в борьбу за позиции, которые хотят видеть и руководство, и болельщики", — сказал Яковлев.